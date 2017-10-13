Экс-мэр Николаева оспаривает свою отставку

Бывший мэр Николаева Александр Сенкевич подал жалобу в суд на решение Николаевского городского совета о его отставке.



Об этом сообщается на сайте Центрального районного суда Николаева.

12 октября в суд поступил иск от Сенкевича к Николаевскому горсовету об отмене решения горсовета "О досрочном прекращении полномочий городского головы" от 5 октября 2017 года.



Автоматизированная система документооборота суда распределила дело на судью Александра Чулупа.

Время и дату судебного заседания по указанному производству сообщат отдельно.

Как известно, 5 октября на внеочередной сессии Николаевского горсовета депутаты признали неудовлетворительной работу мэра Александра Сенкевича и досрочно прекратили его полномочия.

8 октября на Соборной площади города провели вече в поддержку Сенкевича, который возглавляет николаевскую городскую организацию "Самопомочи".

Читайте также: Советник Порошенко против мэра от "Самопомочи". Будет ли "импичмент"?

Александр Сенкевич связывает два протокола о коррупции в отношении себя с тем, что он является соратником Андрея Садового.

Еще в конце 2015 года горсовет рассматривал вопрос об оплате труда мэра. Сенкевич должен был заявить о конфликте интересов и не участвовать в голосовании, но не сделал этого.

Официальный миллионер состав "преступления" называет смехотворным и готов защищать себя в суде.

Алена Рощенко, УП