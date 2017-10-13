Суд не продовжив засідання щодо браслета Розенблата

Солом'янський райсуд Києва не продовжив засідання щодо розгляду клопотання про продовження терміну дії обов'язків, покладених на нардепа Борислава Розенблата, і не призначив суддю для розгляду клопотання про відвід слідчого судді Олександра Бобровникова.

Про це Укрінформу повідомив прокурор САП Валентин Мусіяка.

"Тому що невідомо, хто розглядатиме відвід і коли", - сказав він, відповідаючи на запитання, чому засідання суду на продовжилось після оголошеної перерви.

16 жовтня включно закінчується термін дії обов'язків, покладених на Розенблата, зокрема носити електронний браслет стеження.

У п'ятницю Генпрокуратура повідомила народного депутата Борислава Розенблата про зміну раніше повідомлено підозри в частині зняття підозри у вчиненні злочину з охоронців депутата. При цьому кваліфікація злочину, що інкримінувався депутату, не змінилась.

"Ті обставини, які зазначені в повідомленні про зміну підозри, відрізняються від попередньої підозри лише тим, що до злочину, як встановлено слідством на даний момент, не причетні Ярощук та Адобаш, яким раніше повідомлялось про підозру. В інших обставинах все так само", - сказав прокурор Валентин Мусіяка.

18 серпня Солом'янський районний суд Києва продовжив термін дії покладених на Розенблата обов'язків, а саме: носити браслет, не відлучатися без дозволу з міст Житомира і Києва, здати закордонний паспорт, не спілкуватися з низкою осіб на 2 місяці.

18 липня суддя Солом'янського районного суду Києва Світлана Кушнір обрала для Розенблата запобіжний захід у вигляді застави 7 млн гривень, поклала на нього обов'язок здати закордонні паспорти й носити електронний браслет.

САП повідомила, що Розенблат вніс заставу і вдягнув електронний браслет. Сам же Розенблат заявив, що заставу внесла його родина.