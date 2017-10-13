Суд не продлил заседание по браслету Розенблата

Соломенский райсуд Киева не продлил заседание по рассмотрению ходатайства о продлении срока действия обязанностей, возложенных на нардепа Борислава Розенблата, и не назначил судью для рассмотрения ходатайства об отводе следственного судьи Александра Бобровникова.

Об этом Укринформу сообщил прокурор САП Валентин Мусияка.

"Потому что неизвестно, кто будет рассматривать отвод и когда", - сказал он, отвечая на вопрос, почему заседание суда не продолжилось после объявленного перерыва.

16 октября включительно истекает срок действия обязанностей, возложенных на Розенблата, в частности носить электронный браслет слежения.

В пятницу Генпрокуратура сообщила народному депутату Бориславу Розенблату об изменении ранее сообщеннго подозрения в части снятия подозрения в совершении преступления с охранников депутата. При этом квалификация преступления, которая инкриминировалось депутату, не изменилась.

"Те обстоятельства, которые указаны в сообщении о смене подозрения, отличаются от предыдущей подозрения тем, что к преступлению, как установлено следствием на данный момент, не причастны Ярощук и Адобаш, которым ранее сообщалось о подозрении. В других обстоятельствах все так же", - сказал прокурор Валентин Мусияка.

18 августа Соломенский районный суд Киева продлил срок действия возложенных на Розенблата обязанностей, а именно: носить браслет, а такж не отлучаться без разрешения из городов Житомира и Киева, сдать загранпаспорт, не общаться с рядом лиц на 2 месяца.

18 июля судья Соломенского районного суда Киева Светлана Кушнир избрала для Розенблатта меру пресечения в виде залога 7 млн ​​гривен, возложила на него обязанность сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

САП сообщила, что Розенблат внес залог и надел электронный браслет. Сам же Розенблат заявил, что залог внесла его семья.