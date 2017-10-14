Медведчук заступився за чиновників, яких хочуть штрафувати за поїздки до РФ

Лідер громадського руху "Український вибір", кум президента РФ Віктор Медведчук вважає, що введення адміністративної відповідальності для українських чиновників за відвідування Росії спрямовано "на поповнення скарбниці або покарання своїх громадян".

Як повідомляє російський ТАСС, про це Медведчук заявив у суботу, 14 жовтня.

"Пропозиція запровадити адміністративну відповідальність за порушення заборони на в'їзд до Росії у вигляді штрафу держслужбовцям від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-3400 грн) не відповідає заявленим цілям і мотивам. Чи то таким чином народні обранці вирішили поповнити казну, то чи просто покарати українських громадян за відвідування Росії", - заявив Медведчук.

Як відомо, на початку жовтня в СБУ повідомили, що юристи відомства підготували законопроект про обмеження візитів в РФ політиками, чиновниками, представниками органів місцевого самоврядування та громадськими діячами.

У проекті закону передбачена кримінальна відповідальність чиновників за відвідування РФ з метою заподіяння шкоди національним інтересам України. Відповідну статтю пропонується додати до Кримінального кодексу України, повідомили в СБУ.

9 жовтня у Верховній Раді зареєстрували проект закону, який пропонує тимчасово обмежити право українців на виїзд в Росію.

Згідно з документом, відвідування встановленого законом тимчасового обмеження права громадян України на виїзд на територію країни-агресора тягне за собою накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на 1 рік.

Закон поширюється на чиновників, крім працівників дипслужб, і не розповсюджується на виїзди з метою невідкладного медичного лікування або участі в похоронах близького родича, що підтверджено відповідними документами.

Член Кабміну, який порушив обмеження, підлягає звільненню з посади Верховною Радою, яка розглядає питання про звільнення не пізніше ніж на 10 день після порушення, відзначається в документі.