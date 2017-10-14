Медведчук заступился за чиновников, которых хотят штрафовать за поездки в РФ

Лидер общественного движения "Украинский выбор", кум президента РФ Виктор Медведчук считает, что введение административной ответственности для украинских чиновников за посещение России направлено "на пополнение казны или наказание своих граждан".

Как сообщает российский ТАСС, об этом Медведчук заявил в субботу, 14 октября.

"Предложение ввести административную ответственность за нарушение запрета о въезде в Россию в виде штрафа госслужащим от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-3400 грн) не соответствует заявленным целям и мотивам. То ли таким образом народные избранники решили пополнить казну, то ли просто наказать украинских граждан за посещение России", - заявил Медведчук.

Как известно, в начале октября в СБУ сообщили, что юристы ведомства подготовили законопроект об ограничении визитов в РФ политикам, чиновникам, представителям органов местного самоуправления и общественным деятелям.

В проекте закона предусмотрена уголовная ответственность чиновников за посещение РФ с целью причинения вреда национальным интересам Украины. Соответствующую статью предлагается добавить в Уголовный кодекс Украины, сообщили в СБУ.

9 октября в Верховной Раде зарегистрировали проект закона, который предлагает временно ограничить право украинцев на выезд в Россию.

Согласно документу, посещение установленного законом временного ограничения права граждан Украины на выезд на территорию страны-агрессора влечет наложение штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 1 год.

Закон распространяется на чиновников, кроме работников дипслужб, и исключает выезды с целью срочной медицинской помощи или участия в похоронах близкого родственника, что подтверждено соответствующими документами.

Член Кабмина, нарушивший ограничение, подлежит увольнению с должности Верховной Радой, которая рассматривает вопрос об увольнении не позднее чем на 10 день после нарушения, отмечается в документе.