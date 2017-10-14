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У мережі почався флешмоб з вимогою пустити лікарів до Гриба

Субота, 14 жовтня 2017, 22:48
У мережі почався флешмоб з вимогою пустити лікарів до Гриба

У мережі розпочався флешмоб #UAdoctorsForHryb на підтримку незаконно затриманого Росією українця Павла Гриба з вимогою допустити до нього у СІЗО українських лікарів.

"У Павла серйозні проблеми із здоров'ям, які вимагають щоденного прийому ліків. Російська сторона не надає інформацію, чи надаються йому ці ліки у в'язниці", - нагадали організатори акції,  Let My People Go Ukraine

Для того, щоб взяти участь у флешмобі, необхідно роздрукувати плакат або зробити його самостійно, зробити з ним селфі, обрати один або більше з вказаних контактів російської влади, тегнути їх у Facebook чи Twitter, запостити на сторінки у Facebook своє фото з хештегом #UAdoctorsForHryb та вимогою, щоби українських лікарів впустили до Павла Гриба. 

Звертатися пропонують до російського МЗС, посольства РФ у своїй країні, омбудсмена в РФ, глави уряду РФ Дмитра Медведєва, президента РФ Володимира Путіна, Федеральної служби виконання покарань та ФСБ. 

"Додатково - напишіть емейл, надішліть факс, зателефонуйте, зв'яжіться зі своїм місцевим політиком або журналістом, висловлюючи своє занепокоєння", - зазначають активісти. 

 
 

Як відомо, Павло Гриб зник 24 серпня у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.

Білорусь своєї вини у викраденні українця російськими спецслужбами не визнає.  Російський суд заочно виніс рішення про його  затримання на два місяці ще 17 серпня, до моменту прибуття хлопця в Гомель.

За офіційною інформацією,  він перебуває в краснодарському СІЗО. Влада Росії намагаються звинуватити його в тероризмі. 

МЗС та МОЗ не дочекалися рішення Росії та відправили групу українських лікарів до Краснодару, де перебуває Гриб, однак українські консули не отримали відповіді від російської сторони про допуск українських медиків до утримуваного у СІЗО українця. 

В МЗС України заявили, що дії Росії, яка проігнорувала  всі звернення української сторони і не допустила лікарів до Гриба, є свідомим завдаванням шкоди здоров'ю затриманого.

Українська правда 

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Теми: Росіяполітв'язні
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