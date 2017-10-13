Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МЗС: Росія свідомо завдає шкоди здоров’ю Гриба

П'ятниця, 13 жовтня 2017, 19:43

Міністерство закордонних справ України вважає дії Росії, яка проігнорувала  всі звернення української сторони і не допустила лікарів до українця Павла Гриба, свідомим завдаванням шкоди здоров'ю затриманого.

Про це йдеться у заяві МЗС, оприлюдненій у п’ятницю ввечері.

Українські дипломати висловили рішучий протест у зв'язку з черговим порушенням Російською Федерацією прав людини, ігноруванням норм міжнародного права та рішення Європейського суду з прав людини №ECHR-LE2.3R від 6 жовтня 2017 року.

"Росія проігнорувала всі звернення української сторони до представництва МЗС РФ у Краснодарі, Уповноваженого з прав людини по Краснодарському краю, Управління ФСБ РФ по Краснодарському краю щодо допуску спеціалістів Міністерства охорони здоров'я України до незаконно утримуваного громадянина України Гриба", - сказано у заяві.

"Міністерство закордонних справ України розцінює зазначені дії Росії виключно як свідоме нанесення шкоди здоров'ю Гриба", - додали в МЗС.

Українська сторона висловила високу оцінку підтримці Європейського Суду з прав людини та закликала міжнародну спільноту, правозахисні організації засудити жорстоке поводження російської сторони з незаконно затриманим українцем Грибом та посилити тиск на Російську Федерацію задля його звільнення.

6 жовтня ЄСПЛ надіслав лист до адвоката Гриба з проханням надати висновки щодо стану його здоров’я до 16 жовтня цього року.

У зв'язку із цим МЗС України та МОЗ не дочекавшись рішення Росії і 11 жовтня відправили групу українських лікарів до Краснодару, де у СІЗО перебуває викрадений у Білорусі російськими спецслужбами громадянин України Павло Гриб.

Гриб зник 24 серпня у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.

Білорусь своєї вини у викраденні українця російськими спецслужбами не визнає.

За офіційною інформацією,  він перебуває в краснодарському СІЗО. Влада Росії намагається звинуватити його в тероризмі.

Українська правда

Теми: МЗСРосіяполітв'язні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
МЗС
В МЗС хотіли б, щоб Білий дім "не озирався на Москву", коли говорить про Україну в НАТО
Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні
Навчання на F-16 мали розпочатись ще в червні, "графік починає зсуватись" – Кулеба
Останні новини
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
Усі новини...
Реклама: