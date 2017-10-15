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Данилюк: Транш МВФ можемо отримати до кінця року

Неділя, 15 жовтня 2017, 19:31
Данилюк: Транш МВФ можемо отримати до кінця року

Україна може отримати черговий кредитний транш МВФ в рамках програми EFF до кінця 2017 року.

Про це заявив глава Мінфіну України Олександр Данилюк під час брифінгу у Вашингтоні, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми очікуємо отримати транш до кінця року", - заявив він і додав, що прогрес було досягнуто у переговорах щодо ціни на газ.

"Ми ще не досягли остаточної угоди, але ми просунулися, зафіксували певні принципи. Переговори тривають", - додав Данилюк.

Коментуючи можливі ризики для економіки України у разі неотримання траншу МВФ до кінця року, глава Мінфіну висловив тверду упевненість, що кошти буде отримано. 

"Ми не у тій ситуації, коли місяць-два щось змінюють. ... Основне питання - ухвалити закон про приватизацію, важливо знайти справедливу формулу на газ. Коли ми це виконаємо, питання траншу буде технічним", - додав міністр.

Як відомо, раніше глава Мінфіну підтвердив наміри України продовжувати виконання програми з розширеного кредитування, незважаючи на складність переговорів про виділення наступного траншу. Україна планувала запропонувати МВФ нову формулу ціни на газ.

За словами Данилюка, для отримання траншу Україна має виконати три основних кроки

Теми: МВФОлександр ДанилюкМінфін
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