Данилюк: Транш МВФ можем получить до конца года

Получение очередного кредитного транша Международного валютного фонда в рамках программы EFF возможно к концу 2017 года.

Об этом заявил глава Минфина Украины Александр Данилюк в ходе брифинга в Вашингтоне, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы ожидаем получить транш к концу года", - заявил он и добавил, что прогресс был достигнут в переговорах по цене на газ.

"Мы еще не достигли окончательного соглашения, но мы продвинулись, зафиксировали определенные принципы. Переговоры продолжаются", - добавил Данилюк.

Комментируя возможные риски для экономики Украины в случае неполучения транша МВФ к концу года, глава Минфина выразил твердую уверенность, что средства будут получены.

"Мы не в той ситуации, когда месяц-два что-либо меняют. ... Основной вопрос - принять закон о приватизации, важно найти справедливую формулу на газ. Когда мы это выполним, вопрос транша будет техническим", - добавил министр.

Как известно, ранее глава Минфина подтвердил намерение Украины продолжать выполнение программы по расширенного кредитования, несмотря на сложность переговоров о выделении следующего транша. Украина планировала предложить МВФ новую формулу цены на газ.

По словам Данилюка, для получения транша Украина должна выполнить три основных шага.