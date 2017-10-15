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Данилюк: Транш МВФ можем получить до конца года

Воскресенье, 15 октября 2017, 19:31
Данилюк: Транш МВФ можем получить до конца года

Получение очередного кредитного транша Международного валютного фонда  в рамках программы EFF возможно к концу 2017 года.

Об этом заявил глава Минфина Украины Александр Данилюк в ходе брифинга в Вашингтоне, пишет "Интерфакс-Украина". 

"Мы ожидаем получить транш к концу года", - заявил он и добавил, что прогресс был достигнут в переговорах по цене на газ.

"Мы еще не достигли окончательного соглашения, но мы продвинулись, зафиксировали определенные принципы. Переговоры продолжаются", - добавил Данилюк. 

Комментируя возможные риски для экономики Украины в случае неполучения транша МВФ к концу года, глава Минфина выразил твердую уверенность, что средства будут получены. 

"Мы не в той ситуации, когда месяц-два что-либо меняют. ...  Основной вопрос - принять закон о приватизации, важно найти справедливую формулу на газ. Когда мы это выполним, вопрос транша будет техническим", - добавил министр. 

Как известно, ранее глава Минфина подтвердил намерение Украины продолжать выполнение программы по расширенного кредитования, несмотря на сложность переговоров о выделении следующего транша. Украина планировала предложить МВФ новую формулу цены на газ.

По словам Данилюка, для получения транша Украина должна выполнить три основных шага.

Темы: МВФАлександр ДанилюкМинфин
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