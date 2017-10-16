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Лідер Каталонії уникнув відповіді на питання про ультиматум Мадрида

Понеділок, 16 жовтня 2017, 01:31

Глава регіональної адміністрації Каталонії Карлес Пучдемон уникнув відповіді на ультиматум Мадрида.

Про це пише DW.com.

Пучдемон, виступаючи 15 жовтня на церемонії покладання квітів до могили розстріляного режимом Франко каталонського сепаратиста Луїса Компаніса, заявив що зараз Каталонія переживає "важкі, але повні надії години".

"Я підтверджую нашу прихильність до миру, громадянської відповідальності, холоднокровності, але також рішучості і демократії", - додав глава регіонального уряду.

Днем раніше міністр внутрішніх справ Іспанії Хуан Ігнасіо Соід Альварес попередив, що Мадрид не прийме двозначної відповіді від Барселони. У разі неясної відповіді іспанська влада "буде змушене вжити заходів".

Раніше прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой пред'явив регіональній адміністрації Каталонії відразу два ультиматуми.

Не пізніше 16 жовтня прем'єр Каталонії Карлес Пучдемон повинен прояснити, чи проголосив він незалежність регіону в своїй промові увечері 10 жовтня

До 19 жовтня Пучдемон повинен "знову почати поважати конституційний порядок в Іспанії", тобто зупинити процедуру, спрямовану на набуття Каталонією незалежності.

Як повідомлялося, лідер Каталонії Карлес Пучдемон опинився під тиском своїх ключових союзників, які вимагають проігнорувати вимоги Мадрида та проголосити повну незалежність регіону.

Як відомо, 10 жовтня глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон разом з головами кількох партій підписав декларацію про проголошення незалежності від Іспанії. Водночас він звернувся до регіонального парламенту у Барселоні із закликом відкласти голосування за проголошення незалежності на кілька тижнів заради діалогу з Мадридом.

Теми: Каталонія Іспанія
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