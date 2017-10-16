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Лидер Каталонии ушел от ответа на вопрос об ультиматуме Мадрида

Понедельник, 16 октября 2017, 01:31

Глава региональной администрации Каталонии Карлес Пучдемон ушел от ответа на ультиматум Мадрида.

Об этом пишет DW.com.

Пучдемон, выступая 15 октября на церемонии возложения цветов к могиле расстрелянного режимом Франко каталонского сепаратиста Луиса Компаниса, заявил, что сейчас Каталония переживает "тяжелые, но полные надежды часы".

"Я подтверждаю нашу приверженность миру, гражданской ответственности, хладнокровию, но также решимости и демократии", - добавил глава регионального правительства.

Днем ранее министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо Альварес предупредил, что Мадрид не примет двусмысленного ответа от Барселоны. В случае неясного ответа испанские власти "будут вынуждены принять меры".

Ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой предъявил региональной администрации Каталонии сразу два ультиматума

Не позднее 16 октября премьер Каталонии Карлес Пучдемон должен прояснить, провозгласил ли он независимость региона в своей речи вечером 10 октября

К 19 октября Пучдемон должен "вновь начать уважать конституционный порядок в Испании", то есть остановить процедуру, направленную на обретение Каталонией независимости.

Как сообщалось, лидер Каталонии Карлес Пучдемон оказался под давлением своих ключевых союзников, требующих проигнорировать требования Мадрида и провозгласить полную независимость региона.

Как известно, 10 октября глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон вместе с главами нескольких партий подписал декларацию о провозглашении независимости от Испании. В то же время он обратился в региональный парламент в Барселоне с призывом отложить голосование за провозглашение независимости на несколько недель ради диалога с Мадридом.

Темы: Каталония Испания
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