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Лещенко назвав проект президента про недоторканність подачкою

Вівторок, 17 жовтня 2017, 11:10

Нардеп від БПП Сергій Лещенко заявив, що депутатська недоторканність має бути скасована до весни 2018 року, а не з наступного скликання Верховної Ради, як пропонує президент Петро Порошенко.

По це він написав у Facebook, реагуючи на президентський законопроект про скасування депутатської недоторканності.  

"Система вирішила кинути нам подачку. Порошенко вніс свої поправки в Конституцію щодо недоторканності депутатів. Не пройшло і три з половиною років. Це - результат тиску суспільства, але Порошенко не був би Порошенком, якби не підклав свиню", - написав Лещенко.

Він зазначив, що цей законопроект "повністю повторює депутатський, тільки з однією різницею - скасовувати недоторканність Порошенко хоче... з наступного скликання Ради.

"Тобто на його клан, який останні три роки грабує Україну, ці поправки поширюватися не будуть. Наша вимога - недоторканність має бути скасована до весни 2018 року, тобто протягом двох найближчих сесій Ради", - сказав нардеп.

Він підкреслив, що  "ці поправки мають голосуватися у системній прив’язці до закону про процедуру імпічменту президента".

Також на ініціативу президента щодо скасування депутатської недоторканності відреагувала і експерт Центру протидії корупції та Антикорупційної групи Реанімаційного Пакету Реформ, Анастасія Красносільська.

"Акції протесту і люди на вулицях - це працює. Акція ще тільки починається, а Президент УЖЕ подав новий законопроект про зняття депутатської недоторканності. Спікер щойно доручив комітету Руслана Князевича розглянути цей і депутатський - невідкладно", - написала вона у Facebook.

"Дуже чекаю законопроект про антикорупційний суд на основі рішення Венеційки. Ні про які робочі групи до другого пришестя не може бути й мови", - додала Красносільська.

Як відомо, проект закону про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України) під номером 7203 був зареєстрованний 17 жовтня.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій доручив профільному комітету невідкладно розглянути два законопроекти, які пропонують скасування недоторканності депутатів.

Українська правда




Теми: ЛещенкоПорошенконедоторканність
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