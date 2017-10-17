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Парубій доручив комітету терміново розглянути закони про недоторканість

Вівторок, 17 жовтня 2017, 10:10

Голова Верховної Ради Андрій Парубій доручив профільному комітету невідкладно розглянути два законопроекти, які пропонують скасування недоторканості депутатів.

Про це він заявив на погоджувальній раді у вівторок.

"Я зараз невідкладно даю доручення комітету з питань правосуддя розглянути ці законопроекти, які внесені до Верховної Ради про зняття недоторканості", - заявив він.

За його словами, йдеться про документ №6773, внесений 150 депутатами, та №7203 авторства президента Петра Порошенка.

Він висловив переконання, що як тільки комітет дасть свою оцінку цим законопроектам, вони відразу потраплять на голосування парламенту.

Парубій нагадав, що раніше в Раді був ще один проект закону №1776 щодо скасування імунітету народних депутатів, а також суддів. Але, пояснив голова ВР, після того, як парламент вніс зміни до Конституції і тим самим "фактично" зняв недоторканість з суддів, цей законопроект втратив свою актуальність і більше не розглядатиметься Радою.

Як повідомлялося, 17 жовтня Порошенко вніс до ВР проект закону про внесення змін до Конституції щодо недоторканності народних депутатів України під номером 7203.

Ним він пропонує викласти статтю 80 Конституції таким чином: "Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп".

Законопроект 6773 зареєстровано в Раді ще в липні.

Скасування депутатської недоторканності – одна з вимог акції за політичну реформу, яка стартує 17 жовтня по всій Україні.

Як відомо, в Україні діє фактично повна депутатська недоторканність – народного депутата без згоди Верховної Ради не може бути затримано, заарештовано чи притягнуто до кримінальної відповідальності за будь-які злочини. Процедура надання згоди складна та тривала у часі, що дає змогу уникнути покарання.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаПарубій
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