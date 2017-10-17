Группа нардепов вынудила Парубия закрыть согласительный совет

Группа народных депутатов заблокировала работу согласительного совета парламента во вторник, из-за чего спикер Андрей Парубий закрыл заседание.

Во время заседания совета около 20 депутатов подошли к креслу Парубия и выстроились за его спиной. Среди них были заместитель главы фракции "Самопомич" Егор Соболев, депутаты от БПП Мустафа Найем, Сергей Лещенко, Светлана Залищук, внефракционных Юрий Левченко, Виктор Чумак, Юрий Деревянко и Владимир Парасюк. От них выступил Найем.

Он призвал спикера и других депутатов отложить рассмотрение медицинской реформы, которая стоит в повестке дня ВР первой, и уже во вторник приступить к рассмотрению законопроектов, принятия которых требует митинг под стенами Рады. Речь идет об отмене депутатской неприкосновенности, создании антикоррупционного суда и введении выборов по открытым спискам.

"Сейчас под стенами Рады собрались тысячи людей. Их требования просты - проголосуйте законопроекты, которые уже зарегистрированы в Верховной Раде", - подчеркнул Найем.

Он отметил, что в парламенте годами затягивается рассмотрение этих вопросов.

Реагируя на этот призыв, Парубий напомнил, что законопроекты о снятии неприкосновенности еще требуют рассмотрения профильным комитетом. Также он отметил, что не в его власти изменять регламент.

"Председатель Верховной Рады Украины не является директором..., решения принимаются согласительным советом", - сказал он.

После этого спикер предложил председателям фракций проголосовать, что в первую очередь рассматривать - медицинскую или избирательную реформу.

За начало с избирательного законодательства высказались представители "Самопомочи", "Батькивщины" и Радикальной партии. "Оппозиционный блок" не отдал свой голос ни за один из вариантов. Другие политические силы выбрали рассмотрение законов о медицинской реформе.

При этом глава "Самопомочи" Олег Березюк заметил, что законопроекты, которые зарегистрированы в Раде дольше 30 дней, могут голосоваться без решений комитета.

Подводя итоги голосования, Парубий заявил, что фракции, в которые входит большинство депутатов в Раде, проголосовали за соблюдение регламента и начала работы парламента с медицинской реформы.

Он попытался продолжить заседание, но группа депутатов за его спиной начала скандировать "Выходите к людям!"

Во время этих возгласов Парубий закрыл заседание.

"Сейчас происходит срыв согласительного совета, нет возможности выступать представителям. И я приостанавливаю заседание согласительного совета в связи с невозможностью его проводить", - заявил он.

Председатель ВР попросил депутатов собраться в 12:00 на встречу с и. о. министра здравоохранения Ульяной Супрун, а в 13:00 - начать пленарное заседание Верховной Рады.

Как сообщалось, 17 октября Порошенко внес в ВР проект закона о внесении изменений в Конституцию относительно неприкосновенности народных депутатов Украины под номером 7203.

Им он предлагает изложить статью 80 Конституции следующим образом: "Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

Отмена депутатской неприкосновенности - одно из требований акции за политическую реформу, которая стартует 17 октября по всей Украине.

Евгений Кизилов, УП