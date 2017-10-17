Учасники акції: Порошенко засуває Антикорупційний суд у довгу шухляду

Антикорупціонери вважають пропозицію президента створити міжфракційну робочу групу для напрацювання законопроекту про Антикорупційний суд способом відтермінувати його створення.

Такий коментар до пропозиції Петра Порошенка, озвученої депутатам Іриною Луценко, оприлюднив Центр протидії корупції як позицію ініціаторів антикорупційних вимог акції 17.10 "Велика політична реформа".

"Це – свідома спроба президента затягнути процес створення антикорупційного суду на невизначений час", – переконані вони.

"Ключові рішення щодо судової реформи приймалися в Адміністрації президента, тому розробка законопроекту в парламенті означатиме лише безкінечні дебати без участі міжнародних та вітчизняних експертів, представників громадськості та донорської спільноти", – вважають учасники акції за політичну реформу.

На думку антикорупційних активістів, "робоча група в Раді за участю всіх фракцій – це класичний спосіб "заговорити" тему і відкласти підготовку законопроекту про антикорупційний суд в довгу шухляду".

"Ніщо не заважає президенту, якщо він щирий в намірі створити антикорупційний суд, подати власний законопроект в парламент і працювати над узгодженням позицій фракцій при підготовці законопроекту до другого читання", – зазначають вони.

"Саме так президент організував підготовку змін до процесуальних кодексів, які були потрібні йому для продовження судової реформи і запуску роботи нового Верховного Суду", – нагадують активісти.

Вони наголошують, що "Венеційська комісія дала дуже чіткі рекомендації щодо структури антикорупційного суду та добору антикорупційних суддів за вирішальної участі міжнародних донорів" і рекомендувала взяти за основу ключові норми вже зареєстрованого у парламенті проекту закону про антикорупційні суди №6011.

"Отже розробити президентський законопроект можливо за дуже короткий термін – протягом двох тижнів", – впевнені антикорупціонери.

"Законопроект про зняття недоторканості з народних депутатів президент вніс до парламенту як невідкладний сьогодні зранку, без жодних робочих груп і довгих консультацій", – нагадують вони.

Антикорупційна частина оргкомітету акції наполягає на своїй вимозі до президента не зволікати з утворенням антикорупційних судів і не генерувати сценарії, що затягують створення антикорупційного суду.

Олена Рощенко, УП