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Суддя скаржиться, що нардеп партії Ляшка плюнув йому в обличчя

Вівторок, 17 жовтня 2017, 15:43

Депутат Радикальної партії Дмитро Лінько напав на суддю Сергія Родіонова і плюнув у нього в ході засідання в Оболонському районному суді Києва.

Про це йдеться в його повідомленні про втручання в здійснення правосуддя на сайті Вищої ради правосуддя, передають у вівторок "Українські новини".

Згідно з ним, 8 жовтня суддя розглядав клопотання начальника відділу Оболонського райуправління поліції про арешт підозрюваних у викраденні автомобілів.

На розгляд справи з'явилися активісти і депутат Лінько.

"Під час розгляду вищевказаних клопотань у залі судових засідань перебувала група невідомих мені раніше молодих чоловіків (близько 20 осіб), серед яких був депутат від Радикальної партії, які заважали оголошувати рішення про застосування запобіжних заходів, голосно висловлювались, в тому числі висловлювали погрози насильством... перешкоджали виходу із залу судових засідань мені і секретарю судових засідань", – зазначає суддя Родіонов.

За словами судді, Лінько та активісти не реагували на вимогу припинити безлади.

"Під час цих подій народний депутат України плюнув мені в обличчя. Також ці особи спробували завдати тілесні ушкодження підозрюваним, які перебувають під вартою", – сказано в повідомленні.

Судді та помічнику судді вдалося покинути зал засідань тільки за допомогою співробітників поліції.

Крім того, Родіонов вказав, що в цей же день Лінько в засобах масової інформації розповсюдив інформацію про отримання суддею хабара 50 тисяч доларів за звільнення з-під арешту автовикрадачів.

З документа випливає, що суддя просить Вищу раду правосуддя і Генеральну прокуратуру відреагувати на вказану ситуацію.

"Українська правда" у Threads

Теми: судРадикальна партія
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