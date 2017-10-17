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Судья жалуется, что нардеп партии Ляшко плюнул ему в лицо

Вторник, 17 октября 2017, 15:43

Депутат Радикальной партии Дмитрий Линько напал на судью Сергея Родионова и плюнул в него в ходе заседания в Оболонском районном суде Киева.

Об этом говорится в его сообщении о вмешательстве в осуществление правосудия на сайте Высшего совета правосудия, передают во вторник "Українські новини".

Согласно ему, 8 октября судья рассматривал ходатайство начальника отдела Оболонского райуправления полиции об аресте подозреваемых в угоне автомобилей.

На рассмотрение дела явились активисты и депутат Линько.

"Во время рассмотрения вышеуказанных ходатайств в зале судебных заседаний находилась группа неизвестных мне ранее молодых мужчин (около 20 лиц), среди которых был депутат от Радикальной партии, которые мешали оглашать решения о применении мер пресечения, громко выражались, в том числе выражали угрозы насилием... препятствовали выходу из зала судебных заседаний мне и секретарю судебных заседаний", – отмечает судья Родионов.

По словам судьи, Линько и активисты не реагировали на требование прекратить беспорядки.

"Во время этих событий народный депутат Украины плюнул мне в лицо. Также эти лица попытались нанести телесные повреждения подозреваемым, находящимся под стражей", – сказано в сообщении.

Судье и помощнику судьи удалось покинуть зал заседаний только с помощью сотрудников полиции.

Кроме того, Родионов указал, что в этот же день Линько в средствах массовой информации распространил информацию о получении судьей взятки 50 тысяч долларов за освобождение из-под ареста автоугонщиков.

Из документа следует, что судья просит Высший совета правосудия и Генеральную прокуратуру отреагировать на данную ситуацию.

Темы: судРадикальная партия
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