Розенблат заявляє, що його дні в браслеті скінчились

Народний депутат Борислав Розенблат заявляє, що строк дії встановленої для нього заборони на виїзд за кордон і зобов'язання носити електронний браслет стеження сплив.

Про це він написав у Facebook.

"16 жовтня 2017 року закінчився строк дії запобіжних заходів стосовно мене", - зазначив нардеп.

При цьому він пообіцяв, що "й надалі сприятиме прозорому та об’єктивному розслідуванню".

Як повідомлялося, 19 липня правоохоронці вдягли електронний браслет стеження на Борислава Розенблата.

24 липня нардеп заявив, що його родина внесла за нього заставу у розмірі 7 мільйонів гривень.

Як відомо, Розенблата підозрюють у отриманні хабарів від представника іноземної компанії за сприяння у видобутку бурштину.

Українська правда