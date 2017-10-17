Мітинг під Радою розходиться. Намети лишаються

Мітинг під будівлею Верховної ради розходиться.

Про це повідомляє кореспондент УП з місця подій.

На площі навпроти парламенту залишилося близько ста людей.

Водночас на проїжджій частині по Грушевського залишаються одинадцять великих наметів.

фото: роман кравець

Як відомо, вранці 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг.

Народний депутат від БПП Мустафа Найєм закликав спікера та інших депутатів відкласти розгляд медичної реформи, яка стояла в порядку денному ВР першою, та вже у вівторок взятися за розгляд законопроектів, ухвалення яких вимагає мітинг під стінами Ради.

Водночас народні депутати не підтримали це рішення. Після консультації із головами фракцій Парубій оголосив, що 2 законопроекти про зняття депутатської недоторканності внесені у порядок денний четверга.

На думку спікера, після позитивного рішення щодо питання недоторканності народні депутати перейдуть до виборчої реформи.

По обіді бійці колишнього батальйону "Донбас" вишикувалися з відібраними у співробітників поліції щитами між будівлями Верховної Ради і вулицею Грушевського, 14.

О 16-тій Верховну Раду оточили чоловіки з нашивками батальйону "Донбас", "Азова" та інші, нацгвардійці одягли шоломи, почалися бійки, застосували газ.

Учасники акції під час конфлікту з правоохоронцями зламали рамку металошукача на вулиці Грушевського біля Кабміну і зламали паркан.

В результаті інциденту постраждало четверо осіб. Один поліцейський, який в даний час госпіталізований і ще троє цивільних. Їм надали медичну допомогу на місці, без госпіталізації.

Роман Кравець, УП