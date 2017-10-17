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Митинг под Радой расходится. Палатки остаются

Вторник, 17 октября 2017, 19:25

Митинг под зданием Верховной Рады расходится.

Об этом сообщает корреспондент УП с места событий.

На площади напротив парламента осталось около ста человек.

В то же время на проезжей части по Грушевского остаются одиннадцать больших палаток.

 
фото: роман кравец
 

Как известно, утром 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг.

Народный депутат от БПП Мустафа Найем призвал спикера и других депутатов отложить рассмотрение медицинской реформы, которая стояла в повестке дня ВР первой, и уже во вторник приступить к рассмотрению законопроектов, принятие которых требует митинг под стенами Рады.

В то же время народные депутаты не поддержали это решение. После консультации с главами фракций Парубий объявил, что 2 законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности внесены в повестку дня четверга.

По мнению спикера, после положительного решения по вопросу неприкосновенности народные депутаты перейдут к избирательной реформы.

После обеда бойцы бывшего батальона "Донбасс" выстроились с отобранными у сотрудников полиции щитами между зданиями Верховной Рады и улице Грушевского, 14.

В 16 часов Верховную Раду окружили мужчины с нашивками батальона "Донбасс", "Азов" и другие, нацгвардийци одели шлемы, начались драки, применили газ.

Участники акции во время конфликта с правоохранителями сломали рамку металлоискателя на улице Грушевского возле Кабмина и сломали забор.

В результате инцидента пострадали четыре человека. Один полицейский, который в настоящее время госпитализирован и еще трое гражданских. Им оказали медицинскую помощь на месте, без госпитализации.

Роман Кравец, УП

Темы: митингиВерховная Рада
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