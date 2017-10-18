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Луценко: Ніякого зносу наметів не буде

Середа, 18 жовтня 2017, 00:27
Луценко: Ніякого зносу наметів не буде

Під Верховною Радою вхід до зони мітингу буде здійснюватися через рамки металошукачів з огляду на інформацію про зброю, що може бути серед мітингарів. Намети зносити не будуть.

Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко в facebook.

"У спецслужб була інформація і є встановлені факти зберігання і закупівлі зброї членами незаконних формувань, що знаходяться серед мітингуючих. Саме цим пояснюються посилені заходи безпеки МВС. Їхня задача - безпека учасників мітингу, Києва і країни", - написав він.

"Ніякого зносу наметів не буде", - наголосив генпрокурор.

При цьому він додав,  що для уникнення провокацій та для безпеки самих мітингуючих вхід в зону мітингу буде здійснюватися через рамки металошукачів.

"Знаю точно і в свій час доведу, що частина організаторів акції протесту зробили ставку лише на провокації", - написав Луценко. 

Як відомо, 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміну виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

Пізніше мітингувальники встановили кілька наметів перед Верховною Радою.

Поліція Києва за погодженням столичної прокуратури відкрила кримінальне провадження через поранення та госпіталізацію поліцейського під час сутичок на вулиці Грушевського біля будівлі Верховної Ради. Всього до медиків звернулися чотири людини.

Як повідомлялося, через спроби перевіряти мітингувальників ввечері під будівлею Верховної Ради почалися заворушення. Зараз емоції вщухли.

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадамітингиЛуценко
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