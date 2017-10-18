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СКР заявляє, що затримав "правосека" у Ростовській області

Середа, 18 жовтня 2017, 09:40
СКР заявляє, що затримав правосека у Ростовській області

Слідчий комітет Російської Федерації заявляє про затримання в Ростовській області українця Романа Терновського, причетного до "Правого сектора".

Як повідомляє СК РФ, слідчі затримали його спільно зі ФСБ Росії.

"На території Ростовської області затримано громадянина України Романа Терновського, причетного до діяльності забороненої рішенням Верховного суду РФ екстремістської організації "Правий сектор", – ідеться в повідомленні.

За даними СКР, "Терновський у складі учасників організації "Правий сектор" неодноразово брав участь у пікетах, мітингах та інших суспільно-масових заходах на території України".

"Крім того, використовуючи аккаунт у соціальній мережі Facebook, Терновський здійснював пропаганду діяльності організації "Правий сектор" серед користувачів інформаційно-телекомунікаційної мережі Інтернет, в тому числі осіб, які постійно проживають на території Російської Федерації", – стверджує СКР.

На фото Терновський другий ліворуч - зазначає СКР
На фото Терновський другий ліворуч - зазначає СКР

"Дії Терновського спрямовані проти інтересів Російської Федерації і кваліфіковані слідством за ч. 2 ст. 282 КК РФ, що передбачає кримінальну відповідальність за участь у діяльності екстремістської організації", – заявляє відомство.

За даними СКР, "у ході обшуку за місцем проживання підозрюваного в Ростові-на-Дону виявлено предмети одягу та інші особисті речі з символікою організації "Правий сектор".

За клопотанням слідства суд постановив взяти Терновського під варту.

"Робота зі встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності керівників та учасників організації "Правий сектор" триває", – додає СКР.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяПравий сектор
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