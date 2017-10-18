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Парубій закликав мітингувальників розблокувати Раду

Середа, 18 жовтня 2017, 10:13

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій закликав мітингувальників розблокувати вхід до парламенту, інакше може бути зірвана зустріч із президентом Мальти та голосування за медичну реформу і зняття депутатської недоторканності.

Про це він заявив під час засідання Верховної Ради.

Парубій зауважив, що перешкоджання роботі Ради з боку активістів, блокування парламенту і напад на нардепів - неприйнятні речі.

"Я вимагаю від організаторів цих зібрань забезпечити вільний вхід до стін парламенту та безпеку народних депутатів", - сказав спікер.

Він додав, що у середу, о 15 годині, у нього має відбутися зустріч із президентом Мальти і якщо Рада не буде розблокована, вона може не відбутися.

"Крім того, якщо буде загроза життю та здоров'ю депутатів у четвер може бути зірване голосування за медичну реформу та за скасування депутатської недоторканності. Тож, я закликаю не порушувати порядок денний. Верховна рада має працювати повноцінно, ефективно та дієво", - зауважив спікер парламенту.

Як відомо, 17 жовтня під будівлею Верховної Ради розпочалась акція "Всеукраїнський збір" за "велику політичну реформу".

Під час акції Саакашвілі, нардепи, громадські активісти та представники політсил, таких як "Самопоміч", "Альтернатива", "Демальянс", рух "Чесно" та інші, проголосили три вимоги: створення антикорупційних судів, скасування депутатської недоторканності та ухвалення нового виборчого закону, що передбачає голосування за відкритими списками партій.

Пізніше між правоохоронцями та активістами відбулись сутички, мітингувальники встановили кілька наметів перед Верховною Радою.

Порошенко відреагував на мітинг і просить поліцію бути на сторожі.

Українська правда



Теми: ПарубійВерховна Радамітинги
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