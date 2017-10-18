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Парубий призвал митингующих разблокировать Раду

Среда, 18 октября 2017, 10:13

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал митингующих разблокировать вход в парламент, иначе может быть сорвана встреча с президентом Мальты и голосование за медицинскую реформу и снятие депутатской неприкосновенности.

Об этом он заявил во время заседания Верховной Рады.

Парубий отметил, что препятствование работе Рады со стороны активистов, блокирование парламента и нападение на нардепов - неприемлемые вещи.

"Я требую от организаторов этих собраний обеспечить свободный вход в здание парламента и безопасность народных депутатов", - сказал Парубий.

Он добавил, что в среду, в 15 часов у него должна состояться встреча с президентом Мальты и если Рада не будет разблокирована, она может не состояться.

"Кроме того, если будет угроза жизни и здоровью депутатов в четверг может быть сорвано голосование за медицинскую реформу и за отмену депутатской неприкосновенности. Поэтому, я призываю не нарушать порядок дня. Верховная Рада должна работать полноценно, эффективно и действенно", - отметил спикер парламента.

Как известно, 17 октября под зданием Верховной Рады началась акция "Всеукраинский сбор" за "большую политическую реформу".

Во время акции Саакашвили, нардепы, общественные активисты и представители политсил, таких как "Самопомич", "Альтернатива", "Демальянса", движение "Честно" и другие, провозгласили три требования: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного закона, предусматривающий голосование по открытым спискам партий.

Позже между правоохранителями и активистами произошли столкновения, митингующие установили несколько палаток перед Верховной Радой.

Порошенко отреагировал на митинг и просит полицию быть на страже.

Украинская правда

Темы: ПарубийВерховная Радамитинги
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