ЗМІ: Співробітників Мін’юсту змушували писати заяви на звільнення без дати

Співробітників Міністерства юстиції України, нібито за наказом міністра Павла Петренка, змушували писати заяви на звільнення без дати у якості "запобіжного заходу".

Про це повідомляє телепрограма "Наші гроші з Денисом Бігусом", посилаючись на аудіозапис одного із колишніх працівників Мін’юсту.

Екс-співробітник міністерства, слова якого наводить видання, запис зроблений в 2015 році в кабінеті тодішнього директора Департаменту кадрової роботи Мін’юсту Сергія Грибаня (нині він працює в Міністерстві на іншій посаді).

За даними програми, у зафіксованому діалозі, Грибань вимагав надати йому заяви на звільнення працівників Державної виконавчої служби та Департаменту реєстрації за власним бажанням без дати.

У наведеному аудіозаписі Горбань, на запитання працівника, чим аргументується дане прохання, зазначає, що подібна вимога, "це не його воля, а воля Міністра".

У виданні додають, що пізніше, співробітників шантажували, вимагаючи "ділитися" мільйонними преміями, за відмову - звільняли. Працівник, який зафіксував цю розмову, був звільнений з Мін’юсту за подібну відмову і вирішив судитися щодо поновлення на посаді. Наразі він має рішення судів трьох інстанцій про поновлення.

"Українська правда" звернулась до прес-служби Міністерства юстиції з проханням прокоментувати подібну інформацію. У відповідь нам запропонували надіслати письмовий запит. Наразі він направлений до Мін’юсту. Коментар міністерства буде опублікований, як тільки надійде офіційна відповідь.

У свою чергу "Наші гроші" зазначають, що також надіслали в Міністерство юстиції та особисто радниці з комунікацій міністра Олені Семикіній запит з пропозицією зустрітися зі згаданими в аудіозаписі посадовцями і прокоментувати його. Проте протягом тижня, до дня виходу програми в ефір, жодної відповіді на цю пропозицію від Мін’юсту не надійшло.

Пізніше в Міністерстві повідомили журналістам зазначеного ЗМІ, що не вважають за потрібне давати коментар на цю тему від імені міністра.

Раніше повідомлялося, що Міністр юстиції Павло Петренко заперечує знайомство з так званим "сірим кардиналом" Мін’юсту Андрієм Довбенком, який може бути причетним до схеми відкатів багатомільйонних винагород держвиконавців.

Українська правда