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СМИ: сотрудников Минюста заставляли писать заявления на увольнение без даты

Среда, 18 октября 2017, 12:56

Сотрудников Министерства юстиции Украины, якобы по приказу министра Павла Петренко, заставляли писать заявления на увольнение без даты в качестве "специальной меры".

Об этом сообщает телепрограмма "Наши гроши с Денисом Бигусом", ссылаясь на аудиозапись одного из бывших работников Минюста.

Экс-сотрудник министерства, слова которого приводит издание, запись сделана в 2015 году в кабинете тогдашнего директора Департамента кадровой работы Минюста Сергея Грибаня (сейчас он работает в Министерстве на другой должности).

По данным программы, в зафиксированном диалоге, Грибань требовал предоставить ему заявления на увольнение работников Государственной исполнительной службы и Департамента регистрации по собственному желанию без даты.

В приведенной аудиозаписи Грибань, на вопрос работника, чем аргументируется данная просьба, отмечает, что подобное требование, "это не его воля, а воля Министра".

В издании добавляют, что позже, сотрудников шантажировали, требуя "делиться" миллионными премиями, за отказ - увольняли. Работник, который зафиксировал этот разговор, был уволен из Минюста за подобный отказ и решил судиться для восстановлении в должности. Сейчас он имеет решения судов трех инстанций о восстановлении.

"Украинская правда" обратилась в пресс-службу Министерства юстиции с просьбой прокомментировать подобную информацию. В ответ нам предложили прислать письменный запрос. Сейчас он направлен в Минюст. Комментарий министерства будет опубликован, как только поступит официальный ответ.

В свою очередь "Наши гроши" отмечают, что также направили в Министерство юстиции и лично советнику по коммуникациям министра Елене Семикиной запрос с предложением встретиться с упомянутыми в аудиозаписи должностными лицами и прокомментировать ее. Однако, в течение недели до дня выхода программы в эфир, ни одного ответа на это предложение от Минюста не последовало.

Позже в Министерстве сообщили журналистам указанного СМИ не считают нужным давать комментарий на эту тему от имени министра.

Ранее сообщалось, что министр юстиции Павел Петренко отрицает знакомство с так называемым "серым кардиналом" Минюста Андреем Довбенко, который может быть причастен к схеме откатов многомиллионных вознаграждений госисполнителей.

Украинская правда

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Темы: МинюстПетренко
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