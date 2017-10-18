МВС: Заяви про замах на Льовочкіна - маячня посіпак Януковича

В Міністерстві внутрішніх справ назвали "маячнею" звинувачення заступника голови фракції "Опозиційного блоку" у Верховній Раді Сергія Льовочкіна щодо замаху на його життя, який нібито готує "керівництво МВС".

Про це "Українській правді" сказав директор департаменту з комунікацій МВС Артем Шевченко, коментуючи заяви опоблоківця.

"Це маячня політичних посіпак екс-президента-зрадника втікача Януковича, які, відчуваючи неминучу відповідальність за скоєні проти народу України злочини, намагаються виправдатися в очах суспільства", - сказав Шевченко.

Він також додав, що "заради цього вони створюють спотворену інформаційну картину у своїх підконтрольних медіа придбаних на вкрадені гроші".

Як відомо, раніше, заступник голови фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді Сергій Льовочкін заявив, що на нього готується замах "за участю Міністерства внутрішніх справ.

У народного депутата-олігарха стверджують, що за Льовочкіним ведуть незаконне стеження співробітники поліції.

Раніше у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що активно розслідують кримінальне провадження щодо співвласника телеканала "Інтер" народного депутата від "Опозиційного блоку" Сергія Льовочкіна.

Українська правда