Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МВС: Заяви про замах на Льовочкіна - маячня посіпак Януковича

Середа, 18 жовтня 2017, 13:36

В Міністерстві внутрішніх справ назвали "маячнею" звинувачення заступника голови фракції "Опозиційного блоку" у Верховній Раді Сергія Льовочкіна щодо замаху на його життя, який нібито готує "керівництво МВС".

Про це "Українській правді" сказав директор департаменту з комунікацій МВС Артем Шевченко, коментуючи заяви опоблоківця.

"Це маячня політичних посіпак екс-президента-зрадника втікача Януковича, які, відчуваючи неминучу відповідальність за скоєні проти народу України злочини, намагаються виправдатися в очах суспільства", - сказав Шевченко.

Він також додав, що "заради цього вони створюють спотворену інформаційну картину у своїх підконтрольних медіа придбаних на вкрадені гроші".

Як відомо, раніше, заступник голови фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді Сергій Льовочкін заявив, що на нього готується замах "за участю Міністерства внутрішніх справ.

У народного депутата-олігарха стверджують, що за Льовочкіним ведуть незаконне стеження співробітники поліції.

Раніше у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що активно розслідують кримінальне провадження щодо співвласника телеканала "Інтер" народного депутата від "Опозиційного блоку" Сергія Льовочкіна.

Українська правда

Теми: МВСЛьовочкін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
МВС
Очільник МВС представив нового командувача Національної гвардії
МВС показало перші хвилини після ракетної атаки на Львів
Російські хакери створили фейковий сайт МВС Німеччини
Останні новини
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
Усі новини...
Реклама: