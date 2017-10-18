Льовочкін заявив, що підопічні Авакова готують на нього замах

Заступник голови фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді Сергій Льовочкін заявив, що на нього готується замах "за участю Міністерства внутрішніх справ".



Про це йдеться в повідомленні прес-служби депутата від 18 жовтня.



"На адресу Сергія Льовочкіна звучать погрози фізичного усунення, які виходять від керівництва МВС. Так, нещодавно ми отримали інформацію про планований за їх участю замах на опозиційного політика", – йдеться в заяві.



Також у народного депутата-олігарха стверджують, що за Льовочкіним ведуть незаконне стеження співробітники поліції.



"Його сім'я, включаючи неповнолітніх дітей, незаконно переслідується в рамках сфабрикованих на замовлення нинішнього керівництва МВС кримінальних справ", – йдеться в повідомленні.

Також опоблоківець нагадує, що з 2016 року не розслідувано підпал будівлі телеканалу "Інтер". На його думку, за цим підпалом стоять міністр внутрішніх справ і його підручні.



На думку Льовочкіна, керівники "Народного фронту" "використовують свої "квоти" у владі для політично мотивованих переслідувань своїх опонентів та пов'язаних з ними бізнесів".

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Як відомо, Генпрокуратура підозрювала компанію, яка належить олігарху Дмитру Фірташу і екс-главі АП Януковича Сергію Льовочкіну, у фінансуванні тероризму.

Льовочкін обурювався вимогою Генеральної прокуратури надати інформацію про мобільні переговори за 4 роки в рамках слідства про розгін Євромайдану в листопаді 2013 року.

Колишній президент України Віктор Янукович під час відеодопиту 28 листопада 2016 року заявив, що "Беркут" перевищив свої повноваження 30 листопада 2013 року. Він не виключає причетності до цього Льовочкіна.



Також 23 листопада, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що автором розгону Євромайдану був тодішній глава Адміністрації президента, а нині народний депутат від "Опоблоку" Сергій Льовочкін.

Сам же Віктор Янукович вперше про це сказав 24 грудня 2014 року.

У відповідь на обвинувачення Авакова Льовочкін заявив: "Все це широко відомо і найкраще демонструє, що чергову хамську заяву Авакова, як і попередні, побудовано на брехні".

Українська правда