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МВД: Заявления о покушении на Левочкина - бред приспешников Януковича

Среда, 18 октября 2017, 13:36

В Министерстве внутренних дел назвали "бредом" обвинения заместителя председателя фракции "Оппозиционного блока" в Верховной Раде Сергея Левочкина о покушении на его жизнь, которое якобы готовит "руководство МВД".

Об этом "Украинской правде" сказал директор департамента по коммуникациям МВД Артем Шевченко, комментируя заявления опоблоковца.

"Это бред политических приспешников экс-президента-предателя беглеца Януковича, которые, чувствуя неизбежную ответственность за совершенные против народа Украины преступления, пытаются оправдаться в глазах общества", - сказал Шевченко.

Он также добавил, что "ради этого они создают искаженную информационную картину в своих подконтрольных медиа, приобретенных на украденные деньги".

Как известно, ранее, заместитель председателя фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Сергей Левочкин заявил, что на него готовится покушение "с участием Министерства внутренних дел.

У народного депутата-олигарха утверждают, что за Левочкиным ведут незаконную слежку сотрудники полиции.

Ранее в Министерстве внутренних дел заявили, что активно расследуют уголовное производство по совладельцу телеканала "Интер" народному депутату от "Оппозиционного блока" Сергею Левочкину.

Украинская правда

Темы: МВДЛевочкин
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