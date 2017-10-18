Комітет пропонує Раді направити законопроекти по недоторканності в КС

Комітет з питань правової політики і правосуддя рекомендуватиме Верховній Раді направити до Конституційного суду 2 законопроекти про зняття недоторканності.

Відповідне рішення прийнято на засіданні у середу, повідомляє народний депутат від "Народного фронту" Леонід Ємець.

"Прийнято рішення: 1.старий законопроект де було і по суддям і по депутатам рекомендувати зняти з розгляду. 2. Депутатський законопроект рекомендувати парламенту направити в КС. 3. Президентський теж направити в КС", – пише нардеп у Facebook.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко пропонує скасувати депутатську недоторканність із 2020 року.

Проект закону про внесення змін до статті 80 Конституції під номером 7203 він зареєстрував у Верховній Раді 17 жовтня.

В той же час у парламенті також зареєстровано №6773 авторства 158 народних депутатів, який передбачає скасування недоторканності негайно.

Як відомо, вранці 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг з вимогами скасування депутатської недоторканності, створення антикорупційного суду та виборчої реформи.

Народний депутат від БПП Мустафа Найєм закликав спікера та інших депутатів відкласти розгляд медичної реформи, яка стояла в порядку денному ВР першою, та вже у вівторок взятися за розгляд законопроектів, ухвалення яких вимагає мітинг під стінами Ради.

Водночас народні депутати не підтримали це рішення. Після консультації із головами фракцій Парубій оголосив, що 2 законопроекти про зняття депутатської недоторканності вносяться у порядок денний четверга.

Спікер доручив профільному комітету розглянути 18 жовтня і внести на розгляд парламенту вказані законопроекти.

Мітингувальники під парламентом поставили наметове містечко. 18 жовтня пікет парламенту, хоч і не такий чисельний, продовжувався.

Як повідомлялося, середу Верховна Рада продовжила розгляд медичної реформи, однак не встигла розглянути всі поправки.

Валентина Романенко, УП