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Комитет предлагает Раде отправить законопроекты по неприкосновенности в КС

Среда, 18 октября 2017, 15:22

Комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует Верховной Раде направить в Конституционный суд 2 законопроекта о снятии неприкосновенности.

Соответствующее решение принято на заседании в среду, сообщает народный депутат от "Народного фронта" Леонид Емец.

"Принято решение: 1.старый законопроект, где было и по судьям и по депутатам рекомендовать снять с рассмотрения. 2. Депутатский законопроект рекомендовать парламенту направить в КС. 3. Президентский тоже направить в КС", - пишет нардеп в Facebook.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко предлагает отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года.

Проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции под номером 7203 он зарегистрировал в Верховной Раде 17 октября.

В то же время в парламенте также зарегистрирован №6773 авторства 158 народных депутатов, предусматривающий отмену неприкосновенности немедленно.

Как известно, утром 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг с требованиями отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и избирательной реформы.

Народный депутат от БПП Мустафа Найем призвал спикера и других депутатов отложить рассмотрение медицинской реформы, которая стояла в повестке дня ВР первой, и уже во вторник приступить к рассмотрению законопроектов, принятие которых требует митинг под стенами Рады.

В то же время народные депутаты не поддержали это решение. После консультации с главами фракций Парубий объявил, что 2 законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности вносятся в повестку дня четверга.

Спикер поручил профильному комитету рассмотреть 18 октября и внести на рассмотрение парламента указанные законопроекты.

Митингующие под парламентом поставили палаточный городок. 18 октября пикет парламента, хотя и не такой многочисленный, продолжался.

Как сообщалось, в среду Верховная Рада продолжила рассматривать медицинскую реформу, однако не успела рассмотреть все поправки.

Украинская правда

Темы: Верховная Раданеприкосновенность
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