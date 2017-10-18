В АП розповіли, за якою схемою Порошенко купує зброю для армії

Гроші на виробництво 100 снайперських гвинтівок, які в серпні передав президент Петро Порошенко третьому полку Сил спецоперацій ЗСУ, були виділені корпорацією "Рошен".

Про це йдеться у відповіді Адміністрації президента на запит Української правди.

"Петро Порошенко і компанії, бенефіціарним власником яких він є… передали українській армії снайперські гвинтівки та інше озброєння", - йдеться у відповіді.

"Для передачі зброї було укладено тристоронню угоду між виробником, благодійником та отримувачем. Отримувачем цієї зброї є Міністерство оборони", - повідомили в АП.

Вказується, що корпорація "Рошен" сплатила всі податки з витрачених коштів.

Як відомо, наприкінці серпня 2017 року у Кропівницькому Порошенко відвідав третій полк Сил спецоперацій ЗСУ. Тоді радник президента Юрій Бірюков у ФБ написав, що таємний меценат (маючи на увазі Порошенка) передав спецпризначенцям 100 снайперських комплексів.

Пізніше пропрезидентські "ЛОМи" почали поширювати інформацію, що загалом Порошенко витратив 500 мільйонів власних гривень на допомогу ЗСУ.

Нардеп БПП Володимир Ар’єв тоді пояснив, що гроші "від президента" на ЗСУ йдуть чи-то від компанії, чи-то від фонду Порошенка.

Фонд Порошенка прозвітував про витрати на суму 700 млн грн протягом 2014-2016 років. От тільки звідки ці гроші беруться у фонді – ані слова.

Українська правда