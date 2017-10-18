В АП рассказали, по какой схеме Порошенко покупает оружие для армии

Деньги на производство 100 снайперских винтовок, которые в августе передал президент Петр Порошенко третьему полку Сил спецопераций ВСУ, были выделены корпорацией "Рошен".



Об этом говорится в ответе Администрации президента на запрос Украинской правды.



"Петр Порошенко и компании, бенефициарным владельцем которых он является... передали украинской армии снайперские винтовки и другое вооружение", - говорится в ответе.



"Для передачи оружия было заключено трехстороннее соглашение между производителем, благодетелем и получателем. Получателем этого оружия является Министерство обороны", - сообщили в АП.



Указывается, что корпорация "Рошен" оплатила все налоги с потраченных средств.



Как известно, в конце августа 2017 в Кропивницкого Порошенко посетил третий полк Сил спецопераций ВСУ. Тогда советник президента Юрий Бирюков в ФБ написал, что тайный меценат (имея в виду Порошенко) передал спецназовцам 100 снайперских комплексов.



Позже пропрезидентские "ЛОМы" начали распространять информацию, что в целом Порошенко потратил 500 миллионов собственных гривен на помощь ВСУ.



Нардеп БПП Владимир Арьев тогда объяснил, что деньги "от президента" на ВСУ идут то ли от компании, то ли от фонда Порошенко.



Фонд Порошенко отчитался о расходах на сумму 700 млн грн в течение 2014-2016 годов. Вот только откуда эти деньги берутся в фонде - ни слова.

Украинская правда