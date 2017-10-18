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Прикордонники запевняють, що журналістку "Страна.ua" не затримували

Середа, 18 жовтня 2017, 16:40

У Держприкордонслужбі заявляють, що заступниця головреда видання "Страна.ua" Світлана Крюкова потрапила в Україну за стандартною процедурою.

Про це у коментарі "Українській правді" повідомив речник ДПСУ Олег Слободян.

За його словами, журналістка пише неправду, коли каже, що в аеропорту "Бориспіль" під Києвом її затримували прикордонники для перевірки і копіювання документів.

Водночас на прохання описати процедуру перетину кордону Крюковою Слободян відповів: "Без коментарів".

Як повідомлялося, раніше у середу заступниця очільника інтернет-видання Ігоря Гужви написала у Facebook, що у "Борисполі", куди вона прилетіла з Нідерландів, її затримали прикордонники.

За її словами, працівник ДПСУ забрав у неї паспорт і разом з іншими співробітниками "вирушив вивчати обставини".

Пізніше журналістка повідомила, що її вже відпустили, але перед цим відксерили її квитки та записали маршрут. Причину затримання не пояснили.

За твердженням Крюкової, прикордонник натякнув їй, що на "неї в системі стоїть позначка, і такі прийоми будуть повторюватися під час будь-якого перетину кордону".

Євген Кізілов, УП

Теми: Прикордонна службаЗМІБориспільмедіа
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