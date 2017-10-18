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Заступниця Гужви заявляє, що її затримували прикордонники

Середа, 18 жовтня 2017, 15:28
Заступниця Гужви заявляє, що її затримували прикордонники

Заступник головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Світлана Крюкова заявляє, що в аеропорту "Бориспіль" її затримали, а потім відпустили прикордонники.

Про це вона повідомила у Facebook.

"Щойно прикордонники затримали мене в аеропорту Бориспіль – під час перетину кордону з Амстердама. Працівник служби забрав паспорт і групою вирушили вивчати обставини", - пише журналістка.

За її словами, про причини перевірки їй поки не повідомляли.

Крюкова розповіла, що на півтора дні їздила до Нідерландів "за офіційним запрошенням нідерландської рекламної компанії - для зйомок у fashion проекті".

Через 40 хвилин журналістка повідомила, що її вже відпустили.

"Прикордонники вручили паспорт і відпустили. Відксерили квитки, записали маршрут. Причину затримання не пояснили", - пише вона.

За словами Крюкової, прикордонник їй натякнув, що на "неї в системі стоїть позначка, і такі прийоми будуть повторюватися під час будь-якого перетину кордону".

"Я в них на особливому контролі. Вочевидь це наслідок історії подорожі в МіхоБасі (в одному автобусі з Міхеілом Саакашвілі, коли той в'їжджав з Польщі до України – ред.)", - прокоментувала вона.

Як повідомлялося, 26 вересня головред "Страни" Ігор Гужва заявив, що правоохоронці завершили розслідування у справі про вимагання ним 10 тисяч доларів у нардепа Дмитра Лінька і скоро віддадуть його під суд.

Увечері 22 червня у редакції "Страна.ua" провели обшук, після якого Гужву забрали до СІЗО. Генпрокуратура заявила, що через посередника Гужва вимагав та отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компромату на нардепа від "Радикальної партії" Дмитра Лінька.

10 вересня з Варшави вирушив автобус з журналістами провідних ЗМІ, до яких потім приєднався екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, і вони разом перетнули кордон з Україною. Прикордонники називають цей перетин незаконним.

Після цього Світлану Крюкову внесли до бази сайту "Миротворець".

Українська правда

Теми: ЗМІПрикордонна службаБориспільКиївкордон
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