Пограничники уверяют, что журналистку "Страна.ua" не задерживали
В Госпогранслужбе заявляют, что заместитель главреда издания "Страна.ua" Светлана Крюкова попала в Украину по стандартной процедуре.
Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян.
По его словам, журналистка пишет неправду, когда говорит, что в аэропорту "Борисполь" под Киевом ее задерживали пограничники для проверки и копирования документов.
В то же время на просьбу описать процедуру пересечения границы Крюковой Слободян ответил: "Без комментариев".
Как сообщалось, ранее в среду заместитель главы интернет-издания Игоря Гужвы написала в Facebook, что в "Борисполе", куда она прилетела из Нидерландов, ее задержали пограничники.
По ее словам, работник ГПСУ забрал у нее паспорт и вместе с другими сотрудниками "отправился изучать обстоятельства".
Позже журналистка сообщила, что ее уже отпустили, но перед этим отксерили ее билеты и записали маршрут. Причину задержания не объяснили.
По утверждению Крюковой, пограничник намекнул, что на "нее в системе стоит отметка, и такие приемы будут повторяться при любом пересечении границы".
Евгений Кизилов, УП