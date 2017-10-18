В полиции объяснили, что спровоцировало новую стычку под ВР. 11 задержанных

Столкновения под Верховной Радой возникли вследствие отказа митингующих вернуть захваченные 17 октября щиты.



Об этом "Украинской правде" заявил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.



"В течение дня велись переговоры с митингующими, мы призвали их вернуть государственное имущество, но получили отказ", – рассказал прес-секретарь полиции.



По словам Тракало, после того, как митингующие выстроились в колонну, чтобы двинуться от Верховной Рады к другим админзданиям, полиция призвала их отдать щиты.



"После отказа начались схватки и толкотня, в результате которой были задержаны 11 человек", - пояснил Тракало.



Представитель полиции пояснил, что задержанные доставлены в отделение для уточнения их личных данных. Трех уже отпустили.

По состоянию на 18:30 трех задержанных уже отпустили.



Тракало также пригласил правозащитников прибыть в отделение для проведения опроса.

В полиции подчеркнули, что уважают право граждан мирно собираться, но призвали организаторов делать это в цивилизований способ и не устраивать провокации.

"Мы требуем остановить провокации в отношении правоохранительных органов, мы не ограничиваем передвижение или любые права граждан", - отметил в комментарии УП председатель Нацполиции Сергей Князев, который находится под стенами Рады.

В свою очередь народный депутат от БПП Мустафа Найем в 19.00 сообщил, что его коллега Юрий Деревянко и помощник Найема Никита Лысенко находятся в Печерском райотделе НПУ и занимаются вопросом задержаных.

"Протестующие, задержанные Национальной полицией во время столкновения на Грушевского будут отпущены в течение получаса", - пишет Найем в Facebook.

Как сообщалось, 18 октября после 17 часов под Верховной Радой произошла новая стычка.



Народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев в комментарии телеканалу АТR заявил, что "отряд спецназовцев пошел на митингующих в атаку и пытался забрать щиты".



Как известно, 17 октября митингующие под Верховной Радой отобрали у нацгвардейцев щиты, которые были спрятаны за автобусом.

Нацполиция внесла в Единый реестр уголовное производство по факту ограбления нацгвардейцев.

София Лукашова для УП