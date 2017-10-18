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В полиции объяснили, что спровоцировало новую стычку под ВР. 11 задержанных

Среда, 18 октября 2017, 18:33
В полиции объяснили, что спровоцировало новую стычку под ВР. 11 задержанных
Дмитрий Ларин, УП

Столкновения под Верховной Радой возникли вследствие отказа митингующих вернуть захваченные 17 октября щиты.

Об этом "Украинской правде" заявил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"В течение дня велись переговоры с митингующими, мы призвали их вернуть государственное имущество, но получили отказ", – рассказал прес-секретарь полиции.

По словам Тракало, после того, как митингующие выстроились в колонну, чтобы двинуться от Верховной Рады к другим админзданиям, полиция призвала их отдать щиты.

"После отказа начались схватки и толкотня, в результате которой были задержаны 11 человек", - пояснил Тракало.

Представитель полиции пояснил, что задержанные доставлены в отделение для уточнения их личных данных. Трех уже отпустили.

По состоянию на 18:30 трех задержанных уже отпустили.

Тракало также пригласил правозащитников прибыть в отделение для проведения опроса.

В полиции подчеркнули, что уважают право граждан мирно собираться, но призвали организаторов делать это в цивилизований способ и не устраивать провокации.

"Мы требуем остановить провокации в отношении правоохранительных органов, мы не ограничиваем передвижение или любые права граждан", - отметил в комментарии УП председатель Нацполиции Сергей Князев, который находится под стенами Рады.

В свою очередь народный депутат от БПП Мустафа Найем в 19.00 сообщил, что его коллега Юрий Деревянко и помощник Найема Никита Лысенко находятся в Печерском райотделе НПУ и занимаются вопросом задержаных.

"Протестующие, задержанные Национальной полицией во время столкновения на Грушевского будут отпущены в течение получаса", - пишет Найем в Facebook.

Как сообщалось, 18 октября после 17 часов под Верховной Радой произошла новая стычка.

Народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев в комментарии телеканалу АТR заявил, что "отряд спецназовцев пошел на митингующих в атаку и пытался забрать щиты".

Как известно, 17 октября митингующие под Верховной Радой отобрали у нацгвардейцев щиты, которые были спрятаны за автобусом.

Нацполиция внесла в Единый реестр уголовное производство по факту ограбления нацгвардейцев.

София Лукашова для УП

Темы: акцииполиция
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