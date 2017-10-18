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Поліція відпустила 11 активістів, затриманих під Радою

Середа, 18 жовтня 2017, 21:15
Поліція відпустила 11 активістів, затриманих під Радою

Поліція склала адміністративні протоколи і відпустила 11 затриманих активістів біля Верховної Ради.

Про це журналістам сказав один з відпущених активістів зі сцени мітингу, передають "Українські новини".

Він повідомив, що поліція відпустила всіх затриманих. На деяких з них складено адмінпротоколи.

Активіст зазначив, що під час затримання він отримав легкі тілесні ушкодження.

Як повідомлялось, 18 жовтня після 17 години під Верховною Радою сталася нова сутичка.

Народний депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв в коментарі телеканалу АТR заявив, що "загін спецпризначенців пішов на мітингувальників в атаку і намагався забрати щити".

У поліції пояснили, що сутички під Верховною Радою виникли внаслідок відмови мітингувальників повернути захоплені 17 жовтня щити.

Внаслідок сутичок та штовханини було затримано 11 осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: мітингиакціїполіція
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