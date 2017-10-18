Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция отпустила 11 активистов, задержанных под Радой

Среда, 18 октября 2017, 21:15
Полиция отпустила 11 активистов, задержанных под Радой

Полиция составила административные протоколы и отпустила 11 задержанных активистов возле Верховной Рады.

Об этом журналистам сказал один из отпущенных активистов со сцены митинга, передают "Украинские новости".

Он сообщил, что полиция отпустила всех задержанных. На некоторых из них составлены админпротоколы.

Активист отметил, что во время задержания он получил легкие телесные повреждения.

Как сообщалось, 18 октября после 17 часов под Верховной Радой произошла новая стычка.

Народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев в комментарии телеканалу АТR заявил, что "отряд спецназовцев пошел на митингующих в атаку и пытался забрать щиты".

В полиции пояснили, что столкновения под Верховной Радой возникли вследствие отказа митингующих вернуть захваченные 17 октября щиты.

В результате столкновений и толкотни были задержаны 11 человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: митингиакцииполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
митинги
Во Франции за неделю беспорядков задержали около 3,5 тыс. человек, сожгли почти 6 тыс. авто
Во Франции второй раз ночь прошла относительно спокойно, но снова есть задержанные
Сотни ромов в Чехии вышли на протест, требуя защиты из-за конфликта с украинцами
Последние новости
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении - 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
Все новости...
Реклама: