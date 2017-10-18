Полиция отпустила 11 активистов, задержанных под Радой

Полиция составила административные протоколы и отпустила 11 задержанных активистов возле Верховной Рады.



Об этом журналистам сказал один из отпущенных активистов со сцены митинга, передают "Украинские новости".



Он сообщил, что полиция отпустила всех задержанных. На некоторых из них составлены админпротоколы.



Активист отметил, что во время задержания он получил легкие телесные повреждения.

Как сообщалось, 18 октября после 17 часов под Верховной Радой произошла новая стычка.



Народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев в комментарии телеканалу АТR заявил, что "отряд спецназовцев пошел на митингующих в атаку и пытался забрать щиты".

В полиции пояснили, что столкновения под Верховной Радой возникли вследствие отказа митингующих вернуть захваченные 17 октября щиты.



В результате столкновений и толкотни были задержаны 11 человек.