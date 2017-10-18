МЗС висловило протест через продовження арешту Гриба в Росії

Міністерство закордонних справ висловлює рішучий протест через продовження терміну утримання під вартою викраденого в Білорусі російськими спецслужбами українця Павла Гриба до 4 січня 2018 року.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням 18.10.2017 р. Октябрьського районного суду м. Краснодар Російської Федерації продовжити до 4 січня 2018 року термін тримання під вартою незаконно затриманого та переміщеного до Російської Федерації громадянина України Павла Гриба", - йдеться у повідомленні.

У відомстві підкреслюють, що безпідставне тримання Гриба під вартою в СІЗО у Краснодарі за сфабрикованим обвинуваченням є черговим свідченням політичного характеру справи.

"Демонстративна відмова в обстеженні стану здоров’я Павла Гриба українськими лікарями на виконання рішення Європейського суду з прав людини та антигуманне до нього ставлення покладають усю повноту відповідальності за життя і здоров’я П. Гриба на російську сторону", - зазначили в МЗС.

Міністерство вимагає негайно звільнити Павла Гриба та закликає міжнародну спільноту, правозахисні організації засудити жорстоке поводження російської сторони з незаконно затриманим Грибом та посилити тиск на Росію задля його звільнення.

Як відомо, 18 жовтня Жовтневий райсуд Краснодару продовжив термін утримання під вартою викраденого в Білорусі російськими спецслужбами українця Павла Гриба до 4 січня 2018 року.

Гриб зник 24 серпня у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.

Білорусь своєї вини у викраденні українця російськими спецслужбами не визнає.

За офіційною інформацією, він перебуває в краснодарському СІЗО. Влада Росії намагаються звинуватити його в тероризмі.