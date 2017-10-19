Возле Рады собирается митинг

На площади Конституции, напротив здания парламента, собирается митинг за "большую политическую реформу".

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места событий.

По состоянию на 9.40 утра на площади собралось около сотни человек, в основном старшего возраста, с флагами партии "Батькивщина".

Между тем, вокруг парламента собралось несколько сотен полицейских и нацгвардейцев, обеспечивающих охрану.

Параллельно на улице Грушевского продолжают стоять палатки, в которых живут люди в камуфляже.

Как известно, 17 октября под зданием Верховной Рады началась акция"Всеукраинский сбор" за "большую политическую реформу".

Позже между правоохранителями и активистами произошли столкновения, митингующие установили несколько палаток перед Верховной Радой.

Порошенко отреагировал на митинг и просит полицию быть на страже.

Роман Кравец, УП





