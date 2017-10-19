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Кровавое ДТП в Харькове: Кабмин готовит жесткие наказания водителям

Четверг, 19 октября 2017, 10:26

В Кабинете министров разрабатывают более жесткую систему контроля поведения водителей на дорогах, которая свела бы на нет смертность в ДТП.

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Сегодня у нас очередное обсуждение совместно с МВД, Минздравом, Минобразования, народными депутатами мер по снижению до 0 смертности на украинских дорогах. В течение недели они будут согласованы и начнутся с 1 января 2018 года", - пишет он.

По словам Омеляна, его министерство, в частности, настаивает на ограничении скорости движения транспорта в городах до 50 км/ч, введении "драконовских штрафов" за превышение скоростного режима, непристегнутый ремень безопасности на передних и задних сиденьях, отсутствие детских сидений при перевозке детей, использование мобильного без средств hands-free.

Он рассказал, что на новые меры, кроме финансирования из дорожного фонда Украины, предусмотрено около 500 миллионов гривен из средств секторальной поддержки ЕС. Они пойдут на оборудование мест наибольшей концентрации ДТП по стране.

Как сообщалось, 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести, среди них две женщины находятся в очень тяжелом состоянии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина.

Украинская правда

Темы: автоКабинет министровОмелянДТПзаконодательство
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