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Справа Димінського: На подушці ДНК не тої людини, яку видають за водія

Четвер, 19 жовтня 2017, 11:22

Експертиза показала, що ДНК з подушки безпеки автомобіля львівського бізнесмена Петра Димінського належіть не тій людини, яку намагаються видати за водія авто.

Про це в ефірі 112.ua сказав народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко.

"На сьогодні слідство точно знає, що та людина, яку намагаються видати за водія Мерседеса, який привів до загибелі 30-річної львів’янки, то не та людина, яка була насправді за кермом", - сказав він.

За словами Геращенка, були зроблені експертиза ДНК з подушки безпеки та експертиза ДНК Димінського з його будинку та особистих речей.

"У нас є сліди ДНК тієї людини, яка сиділа за кермом і вдарилася обличчя у подушку. Були проведені обшуки за місцем роботи і місцем проживання Димінського, вилучалися предмети побуту, щоб виявити сліди його ДНК і порівняти з тими, що є на подушці", - сказав нардеп.

Він додав, що слідча експертиза ще триває, але вже можна назвати винного.

"Судячи з того, що Димінський уже 2 місяці переховується за кордоном, я думаю, що для багатьох відповідь очевидна – ми розуміємо, хто був за кермом", - сказав Геращенко.

Наразі готуються відповідні документи для офіційного повідомлення про підозру винуватцю смертельного ДТП.

"Що стосується його охоронців, які були у джипі, вони також переховуються від слідства,  яке хоче їх допитати як свідків. Це також опосередковано дає зрозуміти, хто був за кермом", - сказав Геращенко.

"Слідство триває. Той, хто був за кермом, відповість за загибель дівчини", - підсумував він.

Як відомо, ДТП за участю автомобіля Димінського сталася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10. В аварії загинула 31-річна Наталія Тріла.

Власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський був на місці аварії. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Охоронець бізнесмена заявив, що винуватцем ДТП є він. Галицький районний суд міста Львова заарештував охоронця Димінського.

Брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії.

22 серпня вранці бізнесмену була офіційно вручена повістка на допит. Через годину він вилетів на приватному літаку зі Львова до Женеви.

23 серпня Димінський не прибув на допит у поліцію.

Поліція встановила відсутність провини охоронця Димінського в ДТП зі смертельними наслідками на Львівщині.

Сам Димінський каже, що готовий співпрацювати зі слідством, однак досі не повернувся з-за кордону.

5 вересня охоронцю Димінського Андрію Борщу, якому висунули підозру у вчиненні смертельної ДТП, змінили міру запобіжного заходу з перебування в СІЗО на цілодобовий домашній арешт.

Поліція повідомляла, що вилучені з автомобіля Димінського біологічні зразки будуть відправлені на молекулярно-генетичну, автотехнічну та інші експертизи.

Ірина Балачук, УП

Теми: ДТПЛьвів
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