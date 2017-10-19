Справа Димінського: На подушці ДНК не тої людини, яку видають за водія
Експертиза показала, що ДНК з подушки безпеки автомобіля львівського бізнесмена Петра Димінського належіть не тій людини, яку намагаються видати за водія авто.
Про це в ефірі 112.ua сказав народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко.
"На сьогодні слідство точно знає, що та людина, яку намагаються видати за водія Мерседеса, який привів до загибелі 30-річної львів’янки, то не та людина, яка була насправді за кермом", - сказав він.
За словами Геращенка, були зроблені експертиза ДНК з подушки безпеки та експертиза ДНК Димінського з його будинку та особистих речей.
"У нас є сліди ДНК тієї людини, яка сиділа за кермом і вдарилася обличчя у подушку. Були проведені обшуки за місцем роботи і місцем проживання Димінського, вилучалися предмети побуту, щоб виявити сліди його ДНК і порівняти з тими, що є на подушці", - сказав нардеп.
Він додав, що слідча експертиза ще триває, але вже можна назвати винного.
"Судячи з того, що Димінський уже 2 місяці переховується за кордоном, я думаю, що для багатьох відповідь очевидна – ми розуміємо, хто був за кермом", - сказав Геращенко.
Наразі готуються відповідні документи для офіційного повідомлення про підозру винуватцю смертельного ДТП.
"Що стосується його охоронців, які були у джипі, вони також переховуються від слідства, яке хоче їх допитати як свідків. Це також опосередковано дає зрозуміти, хто був за кермом", - сказав Геращенко.
"Слідство триває. Той, хто був за кермом, відповість за загибель дівчини", - підсумував він.
Як відомо, ДТП за участю автомобіля Димінського сталася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10. В аварії загинула 31-річна Наталія Тріла.
Власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський був на місці аварії. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.
Охоронець бізнесмена заявив, що винуватцем ДТП є він. Галицький районний суд міста Львова заарештував охоронця Димінського.
Брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії.
22 серпня вранці бізнесмену була офіційно вручена повістка на допит. Через годину він вилетів на приватному літаку зі Львова до Женеви.
23 серпня Димінський не прибув на допит у поліцію.
Поліція встановила відсутність провини охоронця Димінського в ДТП зі смертельними наслідками на Львівщині.
Сам Димінський каже, що готовий співпрацювати зі слідством, однак досі не повернувся з-за кордону.
5 вересня охоронцю Димінського Андрію Борщу, якому висунули підозру у вчиненні смертельної ДТП, змінили міру запобіжного заходу з перебування в СІЗО на цілодобовий домашній арешт.
Поліція повідомляла, що вилучені з автомобіля Димінського біологічні зразки будуть відправлені на молекулярно-генетичну, автотехнічну та інші експертизи.
Ірина Балачук, УП