Дело Дыминского: На подушке ДНК не того человека, которого выдают за водителя

Экспертиза показала, что ДНК с подушки безопасности автомобиля львовского бизнесмена Петра Дыминского принадлежит не тому человеку, которого пытаются выдать за водителя авто.

Об этом в эфире 112.ua сказал народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко.

"На сегодняшний день следствие точно знает, что тот человек, которого пытаются выдать за водителя Мерседеса, который привел к гибели 30-летней львовянки, это не тот человек, который был на самом деле за рулем", - сказал он.

По словам Геращенко, были сделаны экспертиза ДНК с подушки безопасности и экспертиза ДНК Дыминского из его дома и личных вещей.

"У нас есть следы ДНК того человека, который сидел за рулем и ударился лицом в подушку. Были проведены обыски по месту работы и месту жительства Дыминского, изымались предметы быта, чтобы обнаружить следы его ДНК и сравнить с теми, что есть на подушке", - сказал нардеп.

Он добавил, что следственная экспертиза еще продолжается, но уже можно назвать виновного.

"Судя по тому, что Дыминский уже 2 месяца скрывается за границей, я думаю, что для многих ответ очевиден – мы понимаем, кто был за рулем", - сказал Геращенко.

Сейчас готовятся соответствующие документы для официального сообщения о подозрении виновнику смертельного ДТП.

"Что касается его охранников, которые были в джипе, они также скрываются от следствия, которое хочет их допросить в качестве свидетелей. Это также косвенно дает понять, кто был за рулем", - сказал Геращенко.

"Следствие продолжается. Тот, кто был за рулем, ответит за гибель девушки", - подытожил он.

Как известно, ДТП с участием автомобиля Дыминского произошло 18 августа на трассе М10 Львов-Краковец в селе Ямельня, Яворивского района около 15:10. В аварии погибла 31-летняя Наталья Трила.

Владелец ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петр Дыминский был на месте аварии. Известно, что он часто лично руководит Mercedes S 65 AMG с государственными номерами АС0277ВР, который стал участником ДТП. Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом.

Охранник бизнесмена заявил, что виновником ДТП является он. Галицкий районный суд Львова арестовал охранника Дыминского.

Брат погибшей в ДТП девушки утверждает, что именно Дыминский был за рулем Мерседеса в момент аварии.

22 августа утром бизнесмену была официально вручена повестка на допрос. Через час Дыминский вылетел на частном самолете из Львова в Женеву.

23 августа Дыминский не явился на допрос в полицию.

Полиция установила отсутствие вины охранника Дыминского в ДТП со смертельным исходом на Львовщине.

Сам Дыминский говорит, что готов сотрудничать со следствием, но из заграницы так и не вернулся.

5 сентября охраннику Дыминского Андрею Борщу, которому предъявили подозрение в совершении смертельного ДТП, изменили меру пресечения с пребывания в СИЗО на круглосуточный домашний арест.

Полиция сообщала, что изъятые из автомобиля бизнесмена Петра Дыминского биологические образцы будут отправлены на молекулярно-генетическую, автотехническую и другие экспертизы.

Ирина Балачук, УП