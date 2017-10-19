У Порошенка пояснили, чому хочуть скасувати недоторканність з 2020 року

Президент Петро Порошенко пропонує скасувати депутатську недоторканність з 2020 року тому, що саме стільки часу потрібно на внесення таких змін до Конституції.

Про це під час презентації президентського законопроекту №7203 сказала представник глави держави у Верховній Раді Ірина Луценко.

"Проектом закону пропонується встановити, що вищевказані зміни набуватимуть чинності з 1 січня 2020 року", - сказала Луценко.

Вона додала, що відстрочка набрання чинності конституційних змін не є створенням прецеденту, бо це вже було законотворчій практиці, зокрема, коли Україна переходила на парламентсько-президентську республіку у 2004 році.

На уточнююче питання, чому в документі вказана саме дата 1 січня 2020 року, Луценко сказала:

"Ви прекрасно знаєте, по якій процедурі в нас відбувається внесення змін до Конституції. Сьогодні ми голосуємо на першому рівні – це внесення в порядок денний і відправлення в Конституційний суд для висновку. Це забере певний період – і ми отримаємо цей висновок.

Відповідно до певної норми Конституції має бути розділено прийняття цього рішення на цій сесії – і наступний крок, після висновку Конституційного суду, голосування в другому читанні має відбуватися на наступній сесії", - сказала Луценко.

Вона припустила, що друге голосування буде орієнтовно через рік.

"В цей процес орієнтовно ми ввійдемо на осінь 2018 року. Вся ця процедура затягнеться до 2019 року. Тому президент не шукає тимчасових рішень, президент пропонує закон, який змінить життя депутатів на десятки років. Це державницька позиція, тому і пропонується така пропозиція – починаючи з 2020 року", - пояснила Луценко.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко пропонує скасувати депутатську недоторканність із 2020 року.

Проект закону про внесення змін до статті 80 Конституції під номером 7203 він зареєстрував у Верховній Раді 17 жовтня.

В той же час у парламенті також зареєстровано №6773 авторства 158 народних депутатів, який передбачає скасування недоторканності негайно.

Ірина Балачук, УП