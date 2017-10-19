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Пєсков заперечує "підготовку в Кремлі" президентської кампанії Собчак

Четвер, 19 жовтня 2017, 14:48

Прес-секретар президента Дмитро Пєсков заявляє, що Кремль не має відношення до рішення телеведучої Ксенії Собчак брати участь у виборах глави держави.

"Ні, це не так", – сказав Пєсков журналістам у відповідь на прохання прокоментувати звинувачення, що звучать на адресу Собчак, в тому, що її кампанія підготовлена ​​в Кремлі, повідомляють РИА Новости.

Він також закликав передчасно не говорити про можливих суперників Володимира Путіна на виборах, оскільки "глава держави ще не заявляв про свою участь".

"Зараз він вважає за краще концентруватися на президентській роботі", – додав прес-секретар.

18 жовтня російська журналістка і телеведуча Ксенія Собчак оголосила про своє рішення брати участь у виборах президента Росії.

Як відомо, раніше ЗМІ повідомили, що в Кремлі хочуть зробити головним суперником Путіна на виборах жінку. Серед "5-7 кандидатур, які розглядають", називали і Ксенію Собчак.

Однак тоді Собчак заявила, що не збирається вести справи з адміністрацією Кремля.

Пізніше в своєму блозі на сайті радіостанції "Ехо Москви" Собчак написала, що вибори 2018 року "були б правильним викликом для людини, яка хоче повернути політику в країну".

"І цей виклик адресований не тільки мені ... (але - ред.) Я сама вирішу: як і що мені робити. Ніхто не буде мною маніпулювати, влаштовуючи зливи і провокації в пресі. І як тільки я вирішу чи зважуся, ви дізнаєтеся про це від мене особисто", – резюмувала Собчак.

Як відомо, президент Росії Володимир Путін тримає інтригу, чи буде балотуватися знову.

Чергові вибори президента Російської Федерації мають відбутися в березні 2018 року. Путін президентствує вже третю каденцію з перервою на прем’єрство (з 7 травня 2000-го до 7 травня 2008 року та з 7 травня 2012 року).

"Українська правда" у Threads

Теми: Росія
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