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Песков отрицает "подготовку в Кремле" президентской кампании Собчак

Четверг, 19 октября 2017, 14:48

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявляет, что Кремль не имеет отношения к решению телеведущей Ксении Собчак участвовать в выборах главы государства.

"Нет, это не так", – сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать звучащие в адрес Собчак обвинения в том, что ее кампания подготовлена в Кремле, сообщают РИА Новости.

Он также призвал преждевременно не говорить о возможных соперниках Владимира Путина на выборах, поскольку "глава государства еще не заявлял о своем участии".

"Сейчас он предпочитает концентрироваться на президентской работе", – добавил пресс-секретарь.

18 октября российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак объявила о своем решении участвовать в выборах президента России.

Как известно, ранее СМИ сообщили, что в Кремле хотят сделать главным соперником Путина на выборах женщину. Среди "5-7 кандидатур, которые рассматривают", называли и Ксению Собчак.

Однако тогда Собчак заявила, что не собирается вести дела с администрацией Кремля.

Позже в своем блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы" Собчак написала, что выборы 2018 "были бы правильным вызовом для человека, который хочет вернуть политику в страну".

"И этот вызов адресован не только мне... (но - ред.) Я сама решу: как и что мне делать. Никто не будет мной манипулировать, устраивая сливы и провокации в прессе. И как только я решусь, вы узнаете об этом от меня лично", - подытожила Собчак.

Как известно, президент России Владимир Путин держит интригу, будет ли баллотироваться снова.

Очередные выборы президента Российской Федерации должны состояться в марте 2018 года. Путин президентствует уже третью каденцию с перерывом на премьерство (с 7 мая 2000-го по 7 мая 2008 года и с 7 мая 2012 года).

Темы: Росcия
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