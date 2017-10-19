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Троє травмованих у ДТП в Харкові лишаються без тями, серед них вагітна

Четвер, 19 жовтня 2017, 16:41

Троє з травмований в наслідок смертельної ДТП у Харкові залишаються без тями.

Про це повідомляє місцеве видання Status quo, з посиланням на слова заступника головного лікаря Харківської обласної клінічної лікарні Ірини Лодяної.

За її словами, 30-річна вагітна дівчина, яка постраждала в ДТП на вулиці Сумській 18 жовтня, - у стані медикаментозного сну, дитині це не зашкодить.

"У вагітної - важка черепно-мозкова травма, але стан наразі стабільний. Операції дівчина, яка перебуває на 6-му місяці вагітності, не потребує", - йдеться у повідомленні.

Згідно зі словами лікаря, у стані штучної коми перебувають дві сестри - Оксана і Діана.

"Вони - в Харківській лікарні швидкої і невідкладної допомоги. Дівчата в дуже важкому стані, в реанімації. Лікарі поки не беруться говорити, чи виживуть вони. Їм зроблено операції на органах черевної порожнини і грудної клітки, а також нейрохірургічна операція", - пише видання.

Також повідомляється, що ще троє постраждалих перебувають у стабільному стані.

Як відомо, увечері 18 жовтня в Харкові автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло, вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості, серед них двоє жінок перебувають у дуже важкому стані.

За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева.

Національна поліція і прокуратура підписали подання на арешт Олени Зайцевої.

"Українська правда" в Threads

Теми: ДТПХарківкримінал
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