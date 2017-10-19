Трое травмированных в ДТП в Харькове остаются без сознания

Трое из травмированных в результате смертельного ДТП в Харькове остаются без сознания.



Об этом сообщает местное издание Status quo со ссылкой на слова заместителя главного врача Харьковской областной клинической больницы Ирины Лодяной.

По ее словам, 30-летняя беременная девушка, пострадавшая в ДТП на улице Сумской 18 октября, - в состоянии медикаментозного сна, ребенку это не повредит.



"У беременной - тяжелая черепно-мозговая травма, но состояние на данный момент стабильное. В операции девушка, которая находится на 6-м месяце беременности, не нуждается", - говорится в сообщении.

Согласно словам врача, в состоянии искусственной комы находятся две сестры - Оксана и Диана.

"Они - в Харьковской больницы скорой и неотложной помощи. Девушки в очень тяжелом состоянии, в реанимации. Врачи пока не берутся говорить, выживут ли они. Им сделаны операции на органах брюшной полости и грудной клетки, а также нейрохирургическая операция", - пишет издание.

Также сообщается, что еще трое пострадавших находятся в стабильном состоянии.



Как известно, вечером 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести, среди них две женщины находятся в очень тяжелом состоянии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя Елена Зайцева.



Национальная полиция и прокуратура подписали представление на арест Елены Зайцевой.