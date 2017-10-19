Поліція назвала імена усіх жертв харківської ДТП
Національна поліція оприлюднила імена, прізвища та інші дані людей, які загинули та отримали травми від наїзду "Лексусу" в Харкові.
Цю інформацію опубліковано на сторінці поліції Харківщини у Facebook.
За даними правоохоронців, загинули:
Євтєєв Олександр Сергійович, 27 років, мешкав у Харкові, громадянин України;
Кобисєва Ніна Львівна, 28 років, мешкала в с. Тишинковка Харківської області, громадянка України;
Сокол Алла Вікторівна, 46 років, мешкала в смт. Солоницівка Харківської області, громадянка України;
Сокол Анастасія Олексіївна, 19 років, мешкала в смт. Солоницівка Харківської області, громадянка України;
Усманова Олена, більш детальні дані та родичі встановлюються.
Травмовані:
Неудачин Юрій Юрійович, 29 років, житель Харкова, громадянин України;
Берченко Діана Ігорівна, 20 років, жителька Харкова, громадянка України;
Євтєєва(Берченко) Оксана Ігорівна, 27 років, жителька Харкова, громадянка України;
Власенко Жанна Олександрівна, 30 років, жителька Харкова, громадянка України;
Нестеренко Оксана Василівна, 36 років, жителька Харкова, громадянка України;
Комар Ганна Миколаївна, 26 років, жителька Харкова, громадянка України.
Як відомо, увечері 18 жовтня в Харкові автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло, вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості, серед них двоє жінок перебувають у дуже важкому стані.
За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка. Вона - донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.
Національна поліція і прокуратура підписали подання на арешт Зайцевої.
За останніми даними, троє з шести травмованих у наслідок смертельної ДТП у Харкові залишаються без тями.
Українська правда