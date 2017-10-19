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Поліція назвала імена усіх жертв харківської ДТП

Четвер, 19 жовтня 2017, 18:19

Національна поліція оприлюднила імена, прізвища та інші дані людей, які загинули та отримали травми від наїзду "Лексусу" в Харкові.

Цю інформацію опубліковано на сторінці поліції Харківщини у Facebook.

За даними правоохоронців, загинули:

Євтєєв Олександр Сергійович, 27 років, мешкав у Харкові, громадянин України;

Кобисєва Ніна Львівна, 28 років, мешкала в с. Тишинковка Харківської області, громадянка України;

Сокол Алла Вікторівна, 46 років, мешкала в смт. Солоницівка Харківської області, громадянка України;

Сокол Анастасія Олексіївна, 19 років, мешкала в смт. Солоницівка Харківської області, громадянка України;

Усманова Олена, більш детальні дані та родичі встановлюються.

Травмовані:

Неудачин Юрій Юрійович, 29 років, житель Харкова, громадянин України;

Берченко Діана Ігорівна, 20 років, жителька Харкова, громадянка України;

Євтєєва(Берченко) Оксана Ігорівна, 27 років, жителька Харкова, громадянка України;

Власенко Жанна Олександрівна, 30 років, жителька Харкова, громадянка України;

Нестеренко Оксана Василівна, 36 років, жителька Харкова, громадянка України;

Комар Ганна Миколаївна, 26 років, жителька Харкова, громадянка України.

Як відомо, увечері 18 жовтня в Харкові автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло, вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості, серед них двоє жінок перебувають у дуже важкому стані.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка. Вона - донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Національна поліція і прокуратура підписали подання на арешт Зайцевої.

За останніми даними, троє з шести травмованих у наслідок смертельної ДТП у Харкові залишаються без тями.

Українська правда

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Теми: ДТПХарківавтонадзвичайна подіяполіція
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